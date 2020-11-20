Sokağa çıkma yasağı ertelendi mi? Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlıyor?

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ne zaman başladığı ile ilgili karışıklık oluştu. Peki, Sokağa çıkma yasağı neden ertelendi? Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları tarafından yapılan yanlış bilgilendirmelere açıklık getirdi. Sokağa çıkma yasağı neden ertelendi? Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARIN MI BAŞLIYOR?

"Bazı basın yayın kuruluşlarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının bu akşam saat 20.00'de başladığı yönünde haberler mevcuttur. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili ilk uygulama genelgede de belirtildiği gibi 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar olacaktır. Genelgemizde diğer belirtilen tedbirler ise restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerlerinin paket servis ve gel al şeklindeki hizmetleriile diğer hususlar bu akşam 20.00'de yürürlüğe girmiştir." denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ERTELENDİ Mİ?

Yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasında açıklamam geldi. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamayla ilgili süren kafa karışıklığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, sokak kısıtlamasının bugün başlamadığını, genelgede belirtildiği gibi yarın başlayacağının altı çizildi.