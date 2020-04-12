Sokağa çıkma yasağı drone ile denetlendi Kızıltepe ilçe merkezinde drone ile denetleme yapılması Sokağa çıkma yasağını dronla denetledi MARDİN (AA) Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı denetiminde drone kullandı.

Kızıltepe ilçe merkezinde drone ile denetleme yapılması Sokağa çıkma yasağını dronla denetledi MARDİN (AA) Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı denetiminde drone kullandı. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptığı denetimlerde drone kullandı. Orta Doğu'ya giden transit geçişlerin yapıldığı ve ağır tonajlı araçların geçiş yaptığı İpekyolu da drone ile görüntülendi. Dedeman Kavşağında neredeyse aracın geçmemesi dikkat çekti. Ekipler, sık sık yaptıkları anonslarda da vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı. Kaynak: AA