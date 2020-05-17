Sokağa çıkma yasağı denetimleri gece  de devam etti
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Sokağa çıkma yasağı denetimleri gece  de devam etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri gece saatlerinde de denetimlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma yasağı denetimleri gece  de devam etti
17.05.2020 01:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 01:04

KORONAVİRÜS  tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri gece saatlerinde de denetimlerini sürdürdü. 

İstanbul genelinde 39 ilçede ana noktalarda denetim yapan polis ekipleri,  trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Denetim yapılan noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına kurulan kontrol noktasında polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerinin evrak ve kimlik kontrollerini yaptı. Sokağa çıkma izni bulunan sürücülere izin verilirken yasağı ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ise cezayı işlem uygulanıyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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