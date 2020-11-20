Sokağa çıkma yasağı Cuma günü mü başlıyor, Cumartesi günü mü başlıyor? Yasaklar bugün mü başlıyor, yarın mı? 20, 21, 22 Kasım korona yasak saatleri!

Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı. Vatandaşlar yasakların başlayacağı tarihleri merak etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları akşam 20.00'den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Peki, Sokağa çıkma yasağı Cuma günü mü başlıyor, Cumartesi günü mü başlıyor? Yasaklar bugün mü başlıyor, yarın mı?İşte, 20, 21, 22 Kasım korona yasak saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları akşam 20.00'den sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama yarın akşam 20.00'de hayata geçecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CUMA GÜNÜ MÜ BAŞLIYOR, CUMARTESİ GÜNÜ MÜ BAŞLIYOR?

Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı. Yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre hafta sonları saat 20.00 ila 10.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ancak açıklama sonrası yaşanan karmaşa sonrası uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda da yaşandı.

21, 22 KASIM KORONA YASAK SAATLERİ!

Vatandaşlar sokağa çıkma uygulamasının cuma akşamı mı yoksa cumartesi akşamı mı başlayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.