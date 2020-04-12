Sokağa çıkma yasağı çilek üretimini engellemedi Türkiye'de iki günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Mersin'in Silifke ilçesinde yaz günlerinin gözde meyvesi çileğin açıkta hasadına devam edildi.

Türkiye'de iki günlük sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Mersin'in Silifke ilçesinde yaz günlerinin gözde meyvesi çileğin açıkta hasadına devam edildi.

60 bin ton çilek rekoltesinin beklendiği Silifke'de hasat Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek. Rusya ve Irak'a iki gündür ihracat edilen çilek 3,5 ila 4,5 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar, yaptığı açıklamada, "İki gündür ülkemizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fakat biz üreticilerin sokağa çıkmama gibi bir lüksü yok. Herkes tarlasında, bağında ve bahçesinde üretimine devam ediyor. Aynı şekilde üretimimiz devam ediyor. Yurt içi piyasalarının kapalı olması bizi etkiliyor. Bu bizim için eksi bir avantaj. Irak Habur Gümrük Kapısı çözüldü. Bakanlarımıza, Tüm yetkililerimize ve ayrıca bölge Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Irak Habur gümrük kapısı çözüldü ve ürünlerimiz beklemeden geçiyor. Rusya'ya iki gündür yükleme yapıyoruz. Sınır kapılarımızda sorunlar çözülüyor. Çok şükür ürünlerimizi dış pazarlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki inşallah bu süreç kısa zamanda geçer ve daha rahat hareket ederiz. Ürünlerimizi daha çok pazarlara ulaştırmaya çalışırız. Silifke çileği kesinlikle yüzde 70 C vitamini içeriyor. Çileğimiz bağışıklık sistemini güçlendirir. Bol bol çilek tüketin tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

"Türkiye ihracatının yüzde 65'ini ve Türkiye'de çilek üretiminin yüzde 35'ini biz sağlıyoruz" diyen Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bolluğu yaşanacağını ifade eden Başkan Kaynar, "Bu sezon 15 bin dönüm alandan 60 bin ton çilek hasadının beklendiği ilçede, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesi bekleniyor. Çilek, ilçenin önemli bir istihdam kaynağı olarak dikkati çekiyor. Ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı olan çilek, çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişinin el emeğinin ardından sofralara ulaşıyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA