Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Yasak delinirse ne kadar ceza ödenecek? Sokağa çıkma yasağının cezaları neler? Sokağa çıkanlara ceza uygulaması! Koronavirüs önlemleri ve tedbirleri kapsamında son alınan kararla birlikte 20 yaş altı gençler de yasağa dahil edildi. Peki yasağa uyulmaz ve sokağa çıkılırsa cezası ne olacak? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı tedbirleri arttırıldı. Böylelikle 20 yaş altı gençler de sokağa çıkma yasağına dahil edildi. Peki sokağa çıkma yasağı delinirse ne olur? Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

20 yaş altı kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağı kuralları 65 yaş üzeri ile aynı olacaktır. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlardan para cezası kesilmekte. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara vatandaşlara Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesilecek. Para cezasına rağmen evine dönmeyenler olursa;

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılcaktır.