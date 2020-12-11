Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlayacak? Hafta sonu (12-13 Aralık) sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlayacak? Hafta sonu (12-13 Aralık) sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak?

11.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:45
Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlayacak? Hafta sonu (12-13 Aralık) sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak?

12-13 Aralık tarihlerini kapsayacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamaya saatler kala önemli bir bilgilendirme açıklaması yapıldı. Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlayacak? Hafta sonu (12-13 Aralık) sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak?

12-13 Aralık tarihlerini kapsayacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamaya saatler kala önemli bir bilgilendirme açıklaması yapıldı. Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlayacak? Hafta sonu (12-13 Aralık) sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak? İşte detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulama bugün saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

1. Sokağa çıkma kısıtlaması süresindeki uygulamayı genel hatlarıyla hatırlatmak gerekirse;

• Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu işyerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

2. Yukarıda getirilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbir alınmıştır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere diğer illerimizde trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu istirham ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Haberler

12-13 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor?
12-13 Aralık bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat kaçta başlıyor?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat kaçta başlıyor?
Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Başak Dizer Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Sörloth Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlayacak? Hafta sonu (12-13 Aralık) sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 18:49:29. #1.15#
title