SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİNCE İSTİKLALE GELDİLER
Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.
27.04.2020 01:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:26
Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesin akın etti. Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.
Kaynak: DHA