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Koronavirüs, Güncel, Haber

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİNCE İSTİKLALE GELDİLER

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.

27.04.2020 01:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:26
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİNCE İSTİKLALE GELDİLER

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal caddesine akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesin akın etti. Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİNCE İSTİKLALE GELDİLER

Kaynak: DHA

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