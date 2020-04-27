Sokağa çıkma yasağı bitince İstiklal'e geldiler
Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.
27.04.2020 01:25 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:25
Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar İstiklal Caddesin akın etti. Caddede yürüyüş yapan vatandaşlardan bazılarında maske bulunurken bazılarının maske takmadığı gözlemlendi.
Kaynak: DHA