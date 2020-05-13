Sokağa çıkma yaş kısıtlaması ne zaman kalkacak? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma kısıtılaması ne zaman kalkıyor? Koronavirüs yaş sınırlaması ne zaman kal
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Sokağa çıkma yaş kısıtlaması ne zaman kalkacak? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma kısıtılaması ne zaman kalkıyor? Koronavirüs yaş sınırlaması ne zaman kal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üste ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtılaması gelmişti. Normale dönüş paketinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalacak merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

Sokağa çıkma yaş kısıtlaması ne zaman kalkacak? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma kısıtılaması ne zaman kalkıyor? Koronavirüs yaş sınırlaması ne zaman kal
13.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:49

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle tehlikeli yaş grubunu oluşturan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler uzun zamandır sokağa çıkma yasağına tabiiydi. Corona sonrası normale dönüş sürecinin başlaması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan normale dönüş planları içerisinde en çok merak edilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılma süreci ve tarihi oldu. Merak edilen sorunun yanıtını sizler için kaleme aldık.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILIYOR?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı gurubu için 10 Mayıs itibarı ile haftada 1 gün 4 saat olmak şartı ile serbestlik tanınmıştı. Son olarak Normale Dönüş Paketi'nde yaş kısıtılamasının tamamen kaldırılma tarihi olarak 27 Mayıs ilan edilmiş durumda. Eğer programda ve takvimde bir aksaklık olmazsa 27 Mayıs itibarı ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yaş gurubu için sokağa çıkma kısıtılaması tamamen kaldırılacak.

Sokağa çıkma yaş kısıtlaması ne zaman kalkacak? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma kısıtılaması ne zaman kalkıyor? Koronavirüs yaş sınırlaması ne zaman kal
65 YAŞ VE 20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALDIRILMASI

MAYIS AYI NORMALLEŞME PLANI İSE ŞU ŞEKİLDE

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler için tek, çift sınırlamasının kaldırılması (5 Mayıs 2020)

Mayıs ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Mayıs'ta hangi adımlar atılacak?

Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması. (27 Mayıs 2020)

Gerekli hijyen şartlarına uyularak randevu sistemiyle ve aynı anda koltuk sayısının yarısı kadar müşteri olacak şekilde açılması (maske, tulum, eldiven) (11 Mayıs 2020)

Şehirler arası adres değişikliği bildirimlerinin açılması (11 Mayıs 2020)

T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevularının kademeli olarak arttırılması (5 Mayıs 2020)

• Kamu personeline idari izin verilmesini esnek çalışma modellerine geçişi öngören resmi yazı ve genelgelerin uygulama durumunun gözden geçirilmesi (20 Mayıs 2020)

• Türkiye'de ikamet eden yabancıların çalışma izinlerinin sürelerinin uzatılması (1 Mayıs 2020)

• Yurt dışından yeni çalışma izinleri başvurularının değerlendirilmesi (4 Mayıs 2020)

• Kısa, orta ve uzun vadede vatandaşlarımızı pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için (yüz yüze, telefon, online sistem vb.) psiko-sosyal destek hizmetinin sürdürülmesi (27 Mayıs 2020)

•Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayacaktır. (4 Mayıs 2020)

• İlgili tüm bakanlıkların işaret ettiği meslek gruplarına yönelik eğitim (20 Mayıs 2020)

• Eğitim ve sınavların kademeli olarak açılması için rehberlerin hazırlanması (4 Mayıs 2020)

•Ertelenen diğer sınavlar (Açıköğretim vb.) takvimlerinin açıklanması (15 Mayıs 2020)

Hac Yolcularının Eğitiminin yapılması (27 Mayıs 2020)

* Suudi Arabistan'daki ve diğer uluslararası gelişmelere göre Hac ile ilgili kararlar alınacaktır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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