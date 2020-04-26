Sokağa çıkma tedbirlerine uymayan vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediliyor
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Koronavirüs, Türkiye, Bursa, Haber

Sokağa çıkma tedbirlerine uymayan vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediliyor

Sokağa çıkma tedbirlerine uymayan vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediliyor -Bursa'da sokağa çıkanlar ceza yemeye devam ediyor Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 3. kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara ceza kesilmeye devam ediyor.

26.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:04
Sokağa çıkma tedbirlerine uymayan vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediliyor

Sokağa çıkma tedbirlerine uymayan vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediliyor

-Bursa'da sokağa çıkanlar ceza yemeye devam ediyor

BURSA - Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 3. kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara ceza kesilmeye devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 şehir arasında yer alan Bursa'da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Bursa'nın birçok noktasında uygulama yapan ekipler, vatandaşların çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Ancak tüm uyarı ve ikazlara rağmen bunları dikkate almayanlara Emniyet ve Jandarma ekipleri kişi başı 3 bin 182 TL para cezası kesiyor. İnegöl'de Perşembe gününden itibaren denetimlerini sıklaştıran ekipler, ikazlara rağmen gereksiz şekilde sokağa çıkanları durdurarak kimlikleri kontrol etti. Herhangi bir sokağı çıkma durumu gerektirmeyen vatandaşlara 3 bin 182 TL idari para cezası uygulanarak evlerine gönderildi.

Sokağa çıkma tedbirlerine uymayan vatandaşlara ceza kesilmeye devam ediliyor

Kaynak: İHA

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