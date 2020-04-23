Sokağa çıkma tedbirleri kapsamında cezalar devam ediyor Bursa'da devam eden sokağa çıkma tedbirleri kapsamında polis ekipleri uygulamalarına devam ederken, 3'üncü hafta uygulanan tedbirler kapsamında kurallara uymayan vatandaşlar ceza yemeye devam ediyor.

Bursa'da devam eden sokağa çıkma tedbirleri kapsamında polis ekipleri uygulamalarına devam ederken, 3'üncü hafta uygulanan tedbirler kapsamında kurallara uymayan vatandaşlar ceza yemeye devam ediyor. Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor. Bursa'nın birçok noktasında uygulama yapan ekipler, vatandaşların çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Ekipler sokağa çıkma tedbirleri kapsamında 3'üncü hafta da izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti. Sokağa çıkma kısıtlamasını delip sokağa çıkan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. - BURSA Kaynak: İHA