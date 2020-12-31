Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:41
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Mertcan ÖZTÜRK - Osman BAKIR - Ömer HASAR - Hüseyin ÇAKMAK / Yılbaşı için uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Berna YILMAZ - Halil YILMAZ - Mertcan ÖZTÜRK - Osman BAKIR - Ömer HASAR - Hüseyin ÇAKMAK/  

Yılbaşı için uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yılbaşı kutlamalarında en çok tercih edilen adres olan Taksim Meydanı, yasağın başlamasıyla birlikte boşaldı. 

İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınan önlemlere ek olarak yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre cadde, meydan ve bulvarlar yabancı turist girişlerine de kapatıldı. Bu kapsamda Taksim Meydanı'na girişler yasağa dakikalar kala kapatıldı. Ekipler girişe bariyerler kurdu, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi. Polis ve zabıta ekipleri İstiklal Caddesi boyunca drone destekli kontrollerini sürdürdü. Vatandaşlar anonslarla da uyarıldı. Yasağın başlamasıyla birlikte turistler de caddeye alınmadı. Kısıtlama öncesi dükkan ve mağazalar da kepenkleri indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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