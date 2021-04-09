Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da sessizlik hakim

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Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Gaziantep'te yoğunluk oluşan noktalar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Güvenlik ekipleri, ana yollar, mahalle ve meydanlarda denetimlerini sürdürdü.

Adıyaman

Adıyaman'da kentin en işlek caddeleri olan Sümer Meydanı, Harıkçı, Gölebatmaz ile Gölbaşı caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim yaptı.

Malatya

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında işlek cadde, sokaklar ile kavşaklarda denetim noktaları oluşturdu.

Kolluk kuvvetleri durdurdukları araçlarda bulunanların istisnai kişi belgelerini sorguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül