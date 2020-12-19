Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu
19.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:05
Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde hakim olan sakinlik Ekiplerin denetim yapması ERZİNCAN - Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde hakim olan sakinlik
Ekiplerin denetim yapması ERZİNCAN - Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya