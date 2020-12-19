Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

19.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:05

Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde hakim olan sakinlik Ekiplerin denetim yapması ERZİNCAN - Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde hakim olan sakinlik

Ekiplerin denetim yapması ERZİNCAN - Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:05:59. #1.14#
title