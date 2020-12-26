Sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim

Kentteki işlek caddelerdeki sessizlik Cadde ve sokaklardan görüntüler Polis ekiplerinin denetimleri KIRŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kırşehir'de sessizlik hakim oldu.

Kentteki işlek caddelerdeki sessizlik

Cadde ve sokaklardan görüntüler

Polis ekiplerinin denetimleri

KIRŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kırşehir'de sessizlik hakim oldu.

Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddelerinde insan ve araç hareketliliği azaldı, en sakin günlerini yaşadı.

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Kırşehir'de, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek yaya güzergahlarından Cacabey Meydanı boş kaldı.

"Gel al" ve sipariş alan lokantaların ise kuryelerle servis yaptığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner