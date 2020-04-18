Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun hayalet şehre döndü
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Samsun

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun hayalet şehre döndü

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun hayalet şehre döndü Samsun yasağa uydu Parçalı sisin etkili olduğu şehir havadan görüntülendi Bu hafta sonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan Samsun sokakları havadan görüntülendi.

18.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:28
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun hayalet şehre döndü

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun hayalet şehre döndü

Samsun yasağa uydu

Parçalı sisin etkili olduğu şehir havadan görüntülendi

SAMSUN - Bu hafta sonu ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan Samsun sokakları havadan görüntülendi. Güne sisli başlayan kentte çekilen görüntüler adeta 'hayalet bir şehri' andırdı.

İçişleri Bakanlığı korona virüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Dün gece 00.00 itibarıyla 2 günlüğüne uygulanmaya başlayan kısıtlamanın ardından Samsun'da sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek caddelerinde insan seslerinin yerine kuş cıvıltıları ve sessizlik hakim oldu. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde ise araç sayısı yok denecek kadar az. Esnaftan ise yalnızca kısıtlamaya tabi tutulmayan eczane, fırın gibi işletmeler kepenk açtı. Havadan görüntülenen Samsun güne sisli başladı. Bu haliyle adeta hayalet bir şehir görüntüsü verdi. Yasağın uygulanması ile ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimler ve yol kontrolleri yaparken, belediyeler ise sokakların boş olmasın fırsat bilip dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Vefa Destek grupları ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: İHA

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