Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Samsun'da caddeler sessizliğe büründü
09.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 09.05.2020 11:38

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Samsun'da kısıtlamayla, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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