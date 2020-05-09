Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent sessizliğe büründü - DRONE
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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent sessizliğe büründü - DRONE

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent sessizliğe büründü - DRONE
09.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:32

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde bu hafta sonu da uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul sessizliğe büründü.

Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi.

Polis ekipleri belirlenen bölgelerde uygulama yaparak, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetledi, trafiğe çıkan araçların gerekli evrakı taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri de sahillerde denetlemelerde bulundu.

Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan tarihi ve turistik mekanlar da sessizliğini korurken, belediye temizlik personeli görevlerine devam etti.

Güneşli ve açık havaya rağmen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda kahvaltı edip, vakit geçirerek güzel havayı değerlendirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent sessizliğe büründü - DRONE

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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