Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezinde sessizlik
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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezinde sessizlik

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Sokağ çıkma kısıtlaması Kent merkezinde cadde ve sokaklarda sessizlik Ankara, Terme, Atatürk Caddelerinde sakinlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağ çıkma kısıtlaması

Kent merkezinde cadde ve sokaklarda sessizlik

Ankara, Terme, Atatürk Caddelerinde sakinlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezinde sessizlik
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezinde sessizlik
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezinde sessizlik
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezinde sessizlik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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