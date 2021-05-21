Sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezinde sessizlik
Sokağ çıkma kısıtlaması Kent merkezinde cadde ve sokaklarda sessizlik Ankara, Terme, Atatürk Caddelerinde sakinlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sokağ çıkma kısıtlaması
Kent merkezinde cadde ve sokaklarda sessizlik
Ankara, Terme, Atatürk Caddelerinde sakinlik KIRŞEHİR - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız