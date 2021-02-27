Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Doğu Anadolu'da sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu Bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve 1 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşların uyduğu gözlendi.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı illerde güvenlik güçleri, giriş ve çıkış noktalarında, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimlikleri ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bu illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç