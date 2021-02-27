Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Doğu Anadolu'da sessizlik hakim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Doğu Anadolu'da sessizlik hakim oldu

27.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:34
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Doğu Anadolu'da sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu Bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve 1 Mart Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da vatandaşların uyduğu gözlendi.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı illerde güvenlik güçleri, giriş ve çıkış noktalarında, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimlikleri ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bu illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Zeki Müren İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Doğu Anadolu'da sessizlik hakim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 11:43:37. #1.14#
title