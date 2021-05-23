Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı

Bayburt'ta yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bayburt'ta yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla Cuma akşam saat 21.00'de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bayburt'ta sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Kentin işlek yerlerinden Kadıoğlu Parkı, Cumhuriyet ile Vali Nihat Üçyıldız caddelerinde sakinlik dikkati çekiyor. Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Yollarda az sayıda araç trafiği oluşurken vatandaşlar da evlerine yakın market ve fırından alışveriş yapıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı