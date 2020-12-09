Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

İstiklal Caddesi'nde kısıtlamadan muaf olan turistler Polisin caddede pasaport kontrolü yapması Taksim meydanında hakim olan sakinlik Galata meydanında hakim olan sakinlik Sultanahmet ve Ayasofya meydanında hakim olan sakinlik Ayasofya'nın resmini yapan turistten detaylar Silivri'de...