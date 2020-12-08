Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

08.12.2020 23:44 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Mersin

Mersin'de, kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın yanı sıra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü bulvarlarında sakinlik gözlendi.

Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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