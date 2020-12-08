Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
08.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:31
Boş cadde ve sokaklar Kent genelinde hakim olan sakinlik KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve yollar boşaldı.
Boş cadde ve sokaklar
Kent genelinde hakim olan sakinlik KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve yollar boşaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan