Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

08.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:31

Boş cadde ve sokaklar Kent genelinde hakim olan sakinlik KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve yollar boşaldı.

Boş cadde ve sokaklar

Kent genelinde hakim olan sakinlik KARS - Kars'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve yollar boşaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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