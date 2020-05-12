Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacak olması vatandaşları memnun etti
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Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacak olması vatandaşları memnun etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanmayacak olması Denizli'de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise kısıtlama olmayacağını gazetecilerden öğrendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacak olması vatandaşları memnun etti
12.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:12

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının bu hafta sonu uygulanmayacak olması Denizli'de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise kısıtlama olmayacağını gazetecilerden öğrendi. Vatandaşlar her şeye rağmen tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini de vurguladılar.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 ilde giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi. Denizli'de de seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Denizli Valisi Hasan Karahan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, seyahat yasağının kaldırıldığını, 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Denizli'de vatandaşlara bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını belirterek düşüncelerini sordu. Vatandaşlardan Yasin Dal, "Ben istenilen bilince hala ulaştığımıza inanmıyorum zaten şu anda gördüğünüz kalabalığı yüzde 50'si bilinçsiz bir şekilde evde sıkıldım diyerek dışarıya çıkan bir kalabalık var. Esasen sıkıntımız bu diğer türlü bilinçli şekilde hareket ettiğimiz zaman zaten bu virüsün kısa sürede kaybolacağından inananlardanım zaten tek sıkıntımız bilinç" dedi.

"Hafta sonu dışarı çıkacak mıyız? Aslında çıkılmaması lazım"

Bir başka vatandaş Cihan Arslan ise sokağa çıkma kısıtlamasının Denizli'de kaldırıldığını muhabirlerden öğrendi. Arslan, "Hafta sonu dışarı çıkacak mıyız? Aslında çıkılmaması lazım 1 ay kapatacaklar bu virüs biter. Böyle nereye kadar ya 1 sene çekeceğiz ya da 1 ay çekeceğiz. Dışarı çıkılsa da çıkılmasa da kimse dinlemiyor buna sıkı bir önlem alınacak bir ay kimse çıkmayacak, ne giriş ne de çıkış bu virüs biter" dedi.

Öte yandan, Işık Kurt isimli vatandaş ise sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının erken olduğunu biraz daha bu şekilde devam edilmesinin daha doğru olacağını ve hükümetin aldığı bu karara uymak gerektiğini söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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