Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı - HATAY
Antakya Atatürk Caddesi'nin drone görüntüsü Cumhuriyet Meydanı'nın drone görüntüsü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nın drone görüntüsü HATAY - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
19.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:58
Antakya Atatürk Caddesi'nin drone görüntüsü
Cumhuriyet Meydanı'nın drone görüntüsü
Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nın drone görüntüsü
HATAY - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Hatay
Hatay'ın en kalabalık alanlarından Cumhuriyet Meydanı ile Şehit Ömer Halisdemir Meydanı boş kaldı.
Kent merkezindeki İnönü Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu.
Kaynak: AA