Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı - HATAY
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Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Hatay, Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı - HATAY

Antakya Atatürk Caddesi'nin drone görüntüsü Cumhuriyet Meydanı'nın drone görüntüsü Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nın drone görüntüsü HATAY - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

19.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:58
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı - HATAY

Antakya Atatürk Caddesi'nin drone görüntüsü

Cumhuriyet Meydanı'nın drone görüntüsü

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nın drone görüntüsü

HATAY - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Hatay

Hatay'ın en kalabalık alanlarından Cumhuriyet Meydanı ile Şehit Ömer Halisdemir Meydanı boş kaldı.

Kent merkezindeki İnönü Caddesi ve Asi Nehri yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı - HATAY

Kaynak: AA

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