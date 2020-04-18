Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da sokak hayvanları unutulmadı
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Van, Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da sokak hayvanları unutulmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da, hayvanlar için cadde ve sokaklara mama ile su bırakıldı.

18.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:46
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da sokak hayvanları unutulmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da, hayvanlar için cadde ve sokaklara mama ile su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından Van, en sakin günlerini yaşıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı.

Gürpınar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, milletçe dayanışma içine girilen bu süreçte sokak hayvanlarının da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İki günlük kısıtlamanın, sokak hayvanları için daha zor geçeceğini düşünerek farklı noktalara mama ve su koyduklarını belirten Tanış, "Sokak hayvanlarının beslenmede zorluk çekmemesi için ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Vatandaşlarımız evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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