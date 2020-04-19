Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum'da sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum'da sessizlik hakim

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

19.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:04
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Erzurum'da sessizlik hakim

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Erzurum'da genel itibarla sakinlik görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ziyaretçi akınına uğrayan meydanlar, Erzurum Kalesi, Çifte Minareler, Yakutiye Medresesi, Cumhuriyet Caddesi ve Taş Mağazalar gibi işlek noktalarda polis ekipleri ve görevliler haricinde kimse yok.

Kentin giriş çıkışlarında, ana cadde ve mahallelerde mesai yapan 2 bin 700 polis, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor.

Polis ekipleri devriye görevini sürdürürken ara sokaklar da dronla havadan görüntüledi.

Öte yandan görevlilerin araçlarıyla mahalle ve sokaklarda ekmek dağıtma mesaisi sürüyor.

Kaynak: AA

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