Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı (2)

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İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu Şişli'ye kadar uzandı. Polis ekiplerinin söz konusu kişiyi ikna çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası ve Şile otoyolu Üsküdar yönünde trafik yoğunluğu gözlenirken, Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolu başta olmak üzere bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu