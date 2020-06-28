Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine öğrenciler ve velileri sahillere akın etti
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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine öğrenciler ve velileri sahillere akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine öğrenciler ve velileri sahillere akın etti Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine öğrenciler ile velileri sahillere koştu.

28.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:18

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine öğrenciler ve velileri sahillere akın etti

İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine öğrenciler ile velileri sahillere koştu. Cankurtaran Sahiline gelen vatandaşlar gün batımı manzarasının keyfini çıkarttı.

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Sahil ve parklara akın eden vatandaşlar güzel havanında keyfini çıkararak stres attı. Cankurtaran Sahilinde gün batımı manzarasının keyfini çıkartan vatandaşlar havadan görüntülendi. Özellikle sınava giren öğrenciler ve valilerin stres atmak için sahillere gittiği görüldü.

Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat yurt genelinde normale döndü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi üzerine öğrenciler ve velileri sahillere akın etti

Kaynak: İHA

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