Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı
03.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:53
Mardin'deki tarihi yapılar Boş caddeler Polis ekiplerinin denetimleri MARDİN - Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.
Mardin'deki tarihi yapılar
Boş caddeler
Polis ekiplerinin denetimleri MARDİN - Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.
Kaynak: AA