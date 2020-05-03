Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı
03.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:47

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü Trabzon Caddesi, Müftülük meydanı, Hükümet bulvarı ve boş cadde sokaklar Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boş kaldıYeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele

Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü

Trabzon Caddesi, Müftülük meydanı, Hükümet bulvarı ve boş cadde sokaklar Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Kısıtlamanın son gününde Gazinatep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti. Cadde ve sokaklardaki az sayıdaki araç trafiğine yönelik denetimlerinin devam ettiği kentte araçlar durdurulup gerekli denetimler yapıldı ve genelgeye uygun olmayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Malatya

Malatya'da da 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı, Sivas, İnönü ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler, kentin ana cadde ve sokaklarında görev yapıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da kısıtlamanın son gününde de cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, GAP bulvarları ile Divanyolu, Balıklıgöl ve Emniyet caddelerinde insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Kahramanmaraş

Kentin en işlek caddelerinden Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere Bulvarları üzerinde araç yoğunluğu yaşanmadı.

Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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