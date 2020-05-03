Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı
03.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:31
Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü Kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı ile Sivas, İnönü ve Atatürk Caddeleri MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü
Kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı ile Sivas, İnönü ve Atatürk Caddeleri MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.