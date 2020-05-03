Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü Kent merkezindeki 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı ile Sivas, İnönü ve Atatürk Caddeleri MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.