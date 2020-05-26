Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim oldu - DÜZCE/BALIKESİR/
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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim oldu - DÜZCE/BALIKESİR/

Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Düzce, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

26.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:22

Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Düzce, Bolu ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Sakarya'da Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve bulvarlara sessizlik hakim oldu.

Fırınların dışında açık iş yeri olmayan şehirde, polis ekipleri ve bekçiler ile temizlik işçileri çalışmalarını sürdürdü.

Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Atatürk Bulvarı, Uzun Çarşı, Çark Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, sokak hayvanlarına kaldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, normal zamanlarda kentin en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile yaya ve araç trafiğinin yoğun görüldüğü Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Denetimlerini sürdüren ekipler, görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimsenin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Karabük

Karabük'ün işlek meydanları, caddeleri ve sokakları, sessizliğe büründü.

Kolluk kuvvetleri, kentin giriş ve çıkışları ile il ve ilçe merkezlerindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Görevli ekipler, istisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor, vatandaşların seyahat belgelerini kontrol ediyor.

Bartın

Bartın'da Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere normal zamanlarda işlek yerlerde sessizlik hakim.

Mahallelerde de tüm sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise caddelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Yağışın etkili olduğu Düzce'de bayramın son gününde sessiz bir gün yaşanıyor. Kentin işlek meydanları, caddeleri ve sokakları boş kaldı.

Polis ekipleri, kent merkezinde ve belirlenen noktalarda denetimlerine devam ediyor.

Dışarıda olanların kimlik ve görev belgeleri kontrol ediliyor. Sokaklarda görevliler ve istisna kapsamındakiler haricinde kimse bulunmuyor.

Bolu

Bolu'nun normal zamanda en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Demokrasi ve Kent Meydanı kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Vatandaşların sıklıkla gittiği yeşil alanların başında gelen Atatürk Orman ile Karaçayır parkları da boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri ile bekçilerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.

Polis ekipleri, araçları durdurarak izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa izinsiz çıktığı belirlenen vatandaşlara ceza uygulandı.

Mudurnu ve Göynük ilçelerinde de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Tarihi Osmanlı kasabalarında sokaklar boş kaldı.

Kocaeli

Görevliler dışında kimsenin sokakta olmadığı Kocaeli'de araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.

Kentin belirli bölgelerinde polis ekipleri, araçları durdurarak evrak denetimi yapıyor.

Öte yandan, İzmit ilçesinin bazı cadde ve bulvarlarında belediye ile Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları da sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim oldu - DÜZCE/BALIKESİR/

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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