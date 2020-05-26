Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim Amasya şehir merkezinde cadde, sokak ve yollardan görüntüler AMASYA - Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Amasya'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Amasya şehir merkezinde cadde, sokak ve yollardan görüntüler AMASYA - Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Amasya'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin en yoğun noktalarından olan Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı da sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kaynak: AA