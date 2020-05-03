Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim
03.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:40

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizmin başkenti Antalya ile Muğla'nın sahilleri ve meydanları boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizmin başkenti Antalya ile Muğla'nın sahilleri ve meydanları boş kaldı.

Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulanların dışında, dışarıda kimsenin olmadığı görüldü.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Sarısu ve Lara Plajları boş kaldı. Normal zamanlarda yüzlerce insanın yürüyüş ve alışveriş yaptığı kapalı yol ile Işıklar Caddesindeki tenhalık dikkati çekti.

Yaz dönemlerinde her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde ise sadece polis ekiplerinin bulunduğu görüldü.

Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarla vatandaşların evlerine ulaştırırken, çiftçiler ise tarla ve seralarında çalışmayı sürdürdü. Yaş sebze ve meyve halinde ise önceki günlere göre yoğunluğun az olduğu görüldü.

Muğla'da da sessizlik hakim

Muğla merkez ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça'nın ünlü sahilleri de en sakin günlerini yaşıyor.

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri sessizliğe büründü.

Fethiye'de, Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları, Ölüdeniz'deki sahil ve plajlardaki sakinlik dikkat çekti.

Ula ilçesinin ünlü Akyaka Mahallesi'ndeki sahil ve plajlar da en sakin günlerini yaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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