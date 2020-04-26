Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim
Boş cadde, meydan ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimleri VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde işlek cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.
26.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:23
Boş cadde, meydan ve sokaklar
Polis ekiplerinin denetimleri VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde işlek cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA