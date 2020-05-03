Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar güvercinlere kaldı
03.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:17
Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan detay, genel görüntü Meydandaki güvercinler KAYSERİ - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kayseri Cumhuriyet Meydanı, Tarihi...
Sokağa çıkma kısıtlamasının 3. günü
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan detay, genel görüntü
Meydandaki güvercinler KAYSERİ - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kayseri Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Kayseri Kalesi çevresi, Kadınlar Çarşısı gibi normal zamanda yoğun olan bu bölgeler boş kaldı.
Kaynak: AA