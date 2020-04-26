Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Ulus meydanı Ekiplerin denetim yapması ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı.
26.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:50
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
Ulus meydanı
Ekiplerin denetim yapması ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı.
Kaynak: AA