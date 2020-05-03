Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde denetimler devam etti

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde emniyet ekiplerinin yasağa uymayanlar üzerinde denetimleri devam etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde emniyet ekiplerinin yasağa uymayanlar üzerinde denetimleri devam etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde emniyet ekiplerinin yasağa uymayanlar üzerinde denetimleri devam etti. D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde polis ekipleri sokağa çıkma şartlarını taşımayan sürücüler üzerinde denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurulurken sürücülerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamadan muaf olan sürücüler belge göstererek denetimlerden geçebildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA