Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessiz
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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü Dikmen Vadisi, ağaç, çiçek, böcek görüntüleri Ulus Meydanı ve boş caddeler Çankaya Yıldız Ekmek fırını Araç içinden boş cadde çekimleri Eskişehir yolu Sıhhıye Meydanı Şehrin çeşitli noktalarından...

26.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:16
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri

Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

Dikmen Vadisi, ağaç, çiçek, böcek görüntüleri

Ulus Meydanı ve boş caddeler

Çankaya Yıldız

Ekmek fırını

Araç içinden boş cadde çekimleri

Eskişehir yolu

Sıhhıye Meydanı

Şehrin çeşitli noktalarından trafik denetimleri ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı. Ankara'nın meydanlarındaki sessizlik, parklara, caddelere ve sokaklara da yansıdı. Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de denetimlerini sürdürüyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessiz

Kaynak: AA

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