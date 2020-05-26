Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Batman'da sessizlik hakim Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Batman kent merkezinde sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Batman kent merkezinde sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bu gece yarısı sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Batman şehir merkezinde sessizlik sürüyor.

Batmanlılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken polis ekipleri de şehir merkezi ile şehrin giriş ve çıkışlardaki kontrol noktalarında denetimlerine devam etti.

Kaynak: AA