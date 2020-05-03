Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
03.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:42
Sokağa çıkma kısıtlaması Kayseri Cumhuriyet Meydanından drone görüntüsü KAYSERİ - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kayseri Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması
Kayseri Cumhuriyet Meydanından drone görüntüsü KAYSERİ - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kayseri Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.
Kaynak: AA