Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, kent merkezinin en hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu, sahil şeridi boş kaldı.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, kent merkezinin en hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu, sahil şeridi boş kaldı. Kaynak: AA