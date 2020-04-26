Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, kent merkezinin en hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu, sahil şeridi boş kaldı.
26.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:01
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, kent merkezinin en hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu, sahil şeridi boş kaldı.
Kaynak: AA