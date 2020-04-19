Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler
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İstanbul

Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler

Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler Kısıtlamanın 2. gününde de yollar boş kaldı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de yolların ve sokakların boş kaldığı İstanbul'da, kentin tarihi simgeleri üzerinde...

19.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 19.04.2020 08:38
Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler

Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler

Kısıtlamanın 2. gününde de yollar boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde de yolların ve sokakların boş kaldığı İstanbul'da, kentin tarihi simgeleri üzerinde doğan güneş kendisine hayran bıraktı. Güneş, şehrin üzerindeki sessizliği bozan harika manzarasıyla doğdu.

Yeni tip korana virüsle (covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul'daki yollar adeta boş kaldı. Normal zamanlarda kentin en işler yerleri arasında olan Vatan Caddesi, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayollarında trafik ve araç geçişi neredeyse sıfıra indi.

Öte yandan sokak kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte, doğan güneş adeta sessizliği bozdu. Kentin simgelerinden olan Topkapı Surları üzerinde görüntülenen ve şehirdeki sessizliği adeta bozan gün doğumu, kendisine hayran bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında gündoğumunda kartpostallık görüntüler

Kaynak: İHA

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