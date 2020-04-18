Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şehirlerin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

18.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:21
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentler havadan görüntülendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şehirlerin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Havacılık Daire Başkanlığına ait uçak, helikopter, insansız hava aracı ve drone ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta denetim yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda Aydın, İzmir, Şanlıurfa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Malatya, Mersin, Samsun ve Zonguldak'ın sokak, cadde ve meydanlarından görüntülerinin olduğu videoya da yer verildi.

Videoda, söz konusu şehirlerin sokak, cadde ve meydanlarında insan hareketliliğinin olmadığı görüldü.

Duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür edilen paylaşımda, "Evde kal" ve "Evde hayat var" mesajları yer aldı.

Kaynak: AA

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