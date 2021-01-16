Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe karlı merhaba (Erzurum-Kars)

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe karlı merhaba (Erzurum-Kars)

?DOĞU Anadolu, pandemi sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına karlı merhaba dedi. Bölge illerinde gece başlayan kar sabaha kadar etkili oldu. Yağış sebebiyle bölgede 100'den fazla köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Muş'ta gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar zaman zaman etkili oldu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği bölgede kar yağışı 100'den fazla köy yolunu ulaşıma kapattı. Yağışla birlikte bölge illerinde kar kalınlığı Ağrı'da 12, Kars'ta 10, Ardahan'da 9, Erzincan, Erzurum ve Muş'ta 4 santimetre olarak ölçüldü. CADDE VE SOKAKLARDA TEMİZLİK İŞÇİLERİ GÖREV YAPTI Erzurum'da cuma sabahı hafif şekilde yaşanan kar yağışı gece geç saatlerde etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe Erzurum kar yağışıyla uyandı. Kent merkezinde 4 santimetreye ulaşan karı temizlemek için büyükşehir belediyesi ekipleri seferber oldu. İş makinelerinin topladığı karlar kamyonlarla il dışına taşınırken, kent meydanları ve kaldırımlar iş makineleri tarfından temizlendi. Yağış sonrası kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 65, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 32 santimetreye yükseldi. KARS'TA KAR TİPİYLE ETKİLİ OLDU Bu kış sezonunda ilk kez yoğun kar yağışı yaşanan Kars'ta gece tipi de etkili oldu. Kar kalınlığnını 10 santimetreye yükseldiği kent merkezinde kısıtlamadan muaf olan işyeri sahipleri dükkanlarının önünü temizledi. 53 köy yolu ulaşıma kapanan Kars'ta il özel idare ekipleri, çalışmalarına başladı. Karslılar, ilk defa bu kadar yoğun yağış olduğunu belirterek, "Kars'a kar yakışıyor" dedi. JANDARMA SOKAK HAYVANLARINI YEMLEDİ

Bu arada Susuz ilçesi Çamçavuş bölgesinde sokak hayvanlarının aç ve zor durumda olduğunun bilgi verilmesi üzerine harekete geçen Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yiyecek götürdü. Karınları doyurulan hayvanlar daha sonra araçlarla Susuz Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı