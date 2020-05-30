Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı E5 Karayolu'ndaki sessizlik havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.

30.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:41

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı

E5 Karayolu'ndaki sessizlik havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. Duraklarda bekleyen vatandaşların olduğu görülürken, E5 Karayolu'ndaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 15 ilde 30 Mayıs saat 00: 00'dan 31 Mayıs saat 00: 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Cevizlibağ'da duraklarda ise otobüs ve metrobüs bekleyen vatandaşlar dikkat çekti. Bu gece başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kısıtlamanın sabah saatlerinde E5 Karayolu'ndaki sessizlik ise drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı

Kaynak: İHA

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