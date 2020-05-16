Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul sessizliğe büründü (2)
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul sessizliğe büründü (2)

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul sessizliğe büründü (2)
16.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:17

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin birçok noktasında, cadde, sokak ve meydanlarda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. İstanbul'da meydan ve sokaklar, kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı.

Belirlenen noktalarda denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan araçların belgelerini kontrol ederek, sokağa çıkma yetkisi olmayan vatandaşlara idari işlem yaptı.

Sabah saatlerinde D-100 Karayolu üzerindeki bazı denetim noktalarında araçların tek tek durdurulması nedeniyle sıra oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş istikametinde de sabah saatlerinde denetim nedeniyle araç yoğunluğu oluşurken trafik bir süre sonra normale döndü.

Bazı ana arterlerin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol çalışmaları nedeniyle kapatıldığı görüldü. Belediye ekipleri meydan ve sokaklarda çalışmalarına devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul sessizliğe büründü (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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